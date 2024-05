Umgefahrene Warnbake trifft Bauarbeiter am Kopf

Ein Lastwagen-Fahrer soll an einer Baustelle in Rödental (Landkreis Coburg) mehrere Warnbaken umgefahren und dadurch einen Arbeiter leicht verletzt haben. Der Mann befand sich am Mittwochmorgen in einer Baugrube, als die Warnbaken hineinfielen und ihn eine am Kopf traf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Verletzte wurde demnach mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer sei davongefahren und kurz darauf von der Polizei an einer Tankstelle in Küps (Landkreis Kronach) angetroffen worden. Gegen den 47-Jährigen wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-141204/2