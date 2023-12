Ulmer wählen ihr Stadtoberhaupt

Für Gunter Czisch (CDU) geht es am Sonntag um die zweite Amtszeit. Außer ihm will unter anderem die Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling ins Rathaus der Donaustadt einziehen.

Rund 94.000 Menschen in Ulm in Baden-Württemberg wählen am Sonntag ihren Oberbürgermeister oder ihre Oberbürgermeisterin. Für Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) geht es um die zweite Amtszeit. Herausgefordert wird er unter anderen von der Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling sowie dem Rechtsanwalt Martin Ansbacher (SPD). Alle drei leben in Ulm.

Czisch ist seit 2016 Oberbürgermeister der Donaustadt mit knapp 127.000 Einwohnern. Zuvor war er dort bereits Finanzbürgermeister. Er folgte bei der vergangenen OB-Wahl auf Ivo Gönner (SPD), der nach rund 24 Jahren den Rathaussessel geräumt hatte.

Mit Daniel Langhans und Thomas Treutler haben außerdem zwei parteilose Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Sollte sich keiner der Bewerber durchsetzen, kommt es am 17. Dezember zur Stichwahl.

