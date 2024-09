Ukrainischer Regisseur: Theater bedeutet Hoffnung

An den Münchner Kammerspielen feiert eine Adaption des Romans „Sie kam aus Mariupol“ Premiere. Für den ukrainischen Regisseur Zhyr­kov ein Zeichen der Hoffnung.

Für den ukrai­ni­sche Re­gis­seur Stas Zhyr­kov bedeutet Theater „Hoff­nung und Er­fah­rung“, wie er der „Süddeutschen Zeitung“ vor der Premiere seiner Inszenierung von „Sie kam aus Mariupol“ an den Münchner Kammerspielen sagte.

Zhyrkov leitete bis zum Ausbruch des Krieges ein Theater in Kiev, lebte mit seiner Familie in der Nähe von Butscha, wie er der Zeitung sagte. Er wohnt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine inzwischen in Deutschland im Exil. Zhyrkov inszeniert an den Kammerspielen nun die Bühnenadaption des Bestsellers von Natascha Wodin.

„Die Geschichte von Nataschas Familie ist die Geschichte von vielen Osteuropäerinnen, einmal quer durch das 20. Jahrhundert. Sie ist voller Liebe und Empathie durch den Schmerz. Nur so können wir uns gegenseitig besser verstehen“, sagte er laut Mitteilung der Kammerspiele. Und der „SZ“ sagte er: „Der Krieg hat mich mei­ne gan­ze Kar­rie­re be­glei­tet.“

