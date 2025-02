Ukrainer erstochen - Angeklagter Russe bereut Tat

Im Prozess um den Tod von zwei kriegsversehrten ukrainischen Soldaten in Murnau hat der angeklagte Russe die Tat eingeräumt. Das Motiv stellt er aber anders dar als die Staatsanwaltschaft.

Ein wegen Mordes an zwei kriegsversehrten ukrainischen Soldaten angeklagter Russe hat zum Auftakt seines Prozesses die Tat eingeräumt. „Jetzt, in nüchternem Zustand, bereue ich zutiefst, was vorgefallen ist“, ließ der 58-Jährige vor dem Landgericht München II durch seinen Anwalt erklären.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Russen vor, am 27. April 2024 die Soldaten im oberbayerischen Murnau nach einem Streit über den Krieg in der Ukraine erstochen zu haben. Nach Darstellung des mehrfach vorbestraften Angeklagten ging es bei dem Streit hingegen ausschließlich um Alkohol.

Streit um Wodka

Die 23 und 36 Jahre alten Soldaten waren wegen ihrer Kriegsverletzungen in der Unfallklinik Murnau operiert worden und befanden sich in Rehabilitation. Gemeinsam mit dem Russen hatten sie wie des Öfteren an einem Sitzrondell in Murnau getrunken. Die Ukrainer hätten ihm seine Flasche Wodka nicht zurückgegeben und ihn beleidigt, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt vortragen. Schließlich habe er ein Messer aus seiner Wohnung geholt, um sie einzuschüchtern.

Er sei erheblich betrunken gewesen. Er habe die beiden nicht verletzen, geschweige denn töten wollen. Sie hätten sich aber über ihn lustig gemacht. Da seien ihm „die Sicherungen durchgebrannt“.

Anklage: Übersteigerter russischer Nationalismus

Wegen des möglichen politischen Motivs hatte die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen.

Als Anhänger eines übersteigerten russischen Nationalismus habe der Angeklagte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befürwortet, sagte Oberstaatsanwalt Maximilian Laubmeier. Der Angeklagte habe sich durch den Streit in seinem Nationalstolz verletzt und in seiner übersteigerten Feindseligkeit gegenüber ukrainischen Soldaten bestätigt gefühlt. Deshalb habe er sich entschlossen, das Messer zu holen und die beiden zu töten.

Für den Prozess sind Verhandlungstage bis zum 27. Februar angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:250210-930-370245/2