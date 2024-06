Ukraine muss Training vor Spiel gegen DFB-Team verlegen

Ukraine-Trainer Serhij Rebrow - Serhij Rebrow, Trainer der Ukraine, nimmt an einer Pressekonferenz teil. - Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Die starken Regenfälle im Süden Deutschlands haben auch Konsequenzen auf die Vorbereitung des EM-Testspiels zwischen der DFB-Auswahl und der Ukraine. Die Gäste müssen ihr Abschlusstraining verlegen.

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Abschlusstraining an diesem Sonntag um 18.00 Uhr vor dem EM-Testspiel gegen Deutschland wegen der starken Regenfälle nicht wie geplant im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg austragen, sondern in Erlangen. Es sei entschieden worden, den Rasen im Stadion zu schonen, teilte ein Sprecher des ukrainischen Teams mit.

Die Ukraine spielt am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) trifft das Team von Trainer Serhij Rebrow in der Gruppenphase auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.

