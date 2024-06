Überwiegend sonniger EM-Auftakt in Bayern - dann Regen

München Fußball Arena - Zwei Männer fotografieren über einen Zaun hinweg die München Fußball Arena. Am 14.06.2024 findet in der Arena das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft statt. Die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland startet mit nur zeitweise idealem Fußballwetter in Bayern. Die bayerische Landeshauptstadt kann sich zum Auftakt am Freitag zunächst auf einen sonnigen und warmen Tag mit Temperaturen um die 22 Grad freuen - perfekte Bedingungen für die Fans, die sich bereits tagsüber auf das Fußballfest einstimmen möchten. Beim Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland in München besteht laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für Regen. Die Temperaturen liegen gegen 21.00 Uhr - dem Anpfiff - bei etwa 18 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es vor allem in Schwaben und Franken überwiegend stark bewölkt sein, dabei kann es auch regnen. Der Samstag gestaltet sich in vielen Teilen Bayerns verregnet - kein ideales Wetter also fürs Public Viewing und die vielen geplanten Fußballpartys. Immerhin soll es am Sonntag wieder sonnig werden und dann auch nur noch selten regnen. Tagsüber werden bis zu 23 Grad erwartet, nachts kann es auf etwa 10 Grad abkühlen.

