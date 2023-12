Übersicht: In diesen Städten und Landkreisen der Region droht Glatteis

Vor allem im westlichen Bergland und je weiter man nach Osten komme, gebe es eine erhöhte Glatteisgefahr, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta am Montag in Offenbach − Symbolbild: picture alliance/dpa/CTK | Hájek Ondøej Foto Studio H

Nach den Schneemassen kommt nun das Glatteis – Die Wetterlage bleibt in vielen Regionen Deutschlands angespannt. Auch wenn es etwas milder wird, warnt der Deutsche Wetterdienst am Dienstag vor Glatteis in Bayern. Welche Gebiete besonders betroffen sind, lesen Sie hier.









Alle aktuellen Infos zur Wetterlage finden Sie in unserem Schnee-Ticker.



Besonders gefährdet seien die Gebiete östlich der Luftlinie München und Ingolstadt bis nach Passau sowie südlich von Regensburg bis zur Linie München und Wasserburg/Inn, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Dienstagmorgen.





In Niederbayern sind konkret folgende Städte und Landkreise betroffen:





- Landkreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

- Landkreis Kelheim

- Landkreis Regen

- Stadt und Landkreis Passau

- Stadt und Landkreis Landshut

- Landkreis Dingolfing-Landau

- Landkreis Deggendorf

- Landkreis Rottal-Inn





In Oberbayern sind konkret folgende Städte und Landkreise betroffen:





- Landkreis Traunstein

- Stadt und Landkreis Rosenheim

- Landkreis Mühldorf am Inn

- Landkreis Altötting

- Landkreis Erding

- Landkreis Freising

- östlicher Landkreis Eichstätt

- östlicher Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm





In der Oberpfalz sind konkret folgende Städte und Landkreise betroffen:





- Landkreis Cham

- Landkreis Schwandorf

- Landkreis und Stadt Regensburg

- Landkreis Neumarkt i.d. OPf.



„Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Glatteissituation vereinzelt auch unwetterartig ausfällt“, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta. Dabei könne etwa der Regen schlagartig gefrieren. Die amtlichen Warnungen gelten teilweise bis 9 Uhr.



Lesen Sie dazu auch: Schnee und Eis: In diesen Teilen der Region fällt am Dienstag die Schule aus





Massenunfall mit 13 Fahrzeugen auf A99 bei München





Am Flughafen München ist der Flugbetrieb wegen des Eisregens am Dienstagvormittag ausgesetzt worden. Alle Flächen seien vereist, so ein Sprecher. Auf der Autobahn 99 kam es nach Angaben eines Polizeisprechers zu mehreren Unfällen zwischen den Anschlussstellen München-Nord und München-Süd. In Richtung Norden kam es demnach zu einem Massenunfall mit 13 Fahrzeugen, in der Gegenrichtung waren es drei Verkehrsunfälle. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren. Wegen des Wetters und der vielen zu bergenden Fahrzeuge werden die Aufräumarbeiten längere Zeit dauern. Auf den Straßen in Niederbayern und Schwaben hingegen soll es keine größeren Einschränkungen geben.



Darüber hinaus gibt es eine amtliche Warnung für Bayern vor Frost bis zum Vormittag: Zwischen minus zwei und minus acht Grad sind möglich.





− ajk/dpa