Überraschende Niederlage für Bayern-Basketballer

Bayern-Trainer Pablo Laso gestikuliert am Spielfeldrand.

Der Pokalsieger aus München ist Favorit. Am Ende gewinnen das Duell aber die abstiegsbedrohten Heidelberger.

Die Basketballer des FC Bayern München haben im Bundesligaspiel gegen die MLP Academics Heidelberg eine überraschende Niederlage kassiert. Vor 9796 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena, in die die abstiegsbedrohten Gastgeber vom Neckar für dieses Duell zum zweiten Mal umgezogen waren, verlor der deutsche Pokalsieger am Sonntag mit 82:89 (44:42).

Topscorer aufseiten der Bayern, die ihren Playoff-Platz bereits sicher haben, war Elias Harris mit 19 Punkten. Bei den Heidelbergern, die keine Chance mehr auf die Play-ins haben, trafen Jeffrey Carroll und Justin Jaworski mit je 21 Zählern am besten. Paul Zipser sicherte sechs Punkte. Der frühere Münchner traf zum ersten Mal in einem Heimspiel auf seinen ehemaligen Club.

Bayern-Trainer Pablo Laso hatte sein Team im Vorfeld vor den Kontrahenten gewarnt, die unter dem im Januar gekommenen Coach Ingo Freyer zuletzt stärker geworden waren. In einer lange eng geführten und spannenden Begegnung erspielten sich die kompakt verteidigenden Heidelberger knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene erstmals eine zweistellige Führung. Von außen trafen die Bayern nicht gut genug, um noch einmal entscheidend heranzukommen.

