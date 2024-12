Überfall in Ansbach: Bewaffnete Täter flüchten nach Raub

Symbolbild Polizeiauto - Raubüberfall in Ansbach: Bewaffnete bedrohten Angestellte und entkamen mit Bargeld. - Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei maskierte Täter überfallen eine Drogerie in Ansbach und entkommen unerkannt. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Zwei maskierte Männer haben in Ansbach einen Drogeriemarkt überfallen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter gegen 20.00 Uhr in die Filiale ein, bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderten Bargeld. Nachdem eine weitere Angestellte das Geld übergeben hatte, flohen die Männer in unbekannte Richtung.

Eine Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Zahlreiche Polizeistreifen, Diensthunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz.

Die Täter werden als etwa 170 bis 175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Beide waren maskiert. Die Polizei warnt, dass die Täter bewaffnet sind, und bittet bei einer Begegnung um sofortigen Notruf unter 110. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern oder ihrer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mittelfranken zu melden.

