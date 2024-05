Überbesetzter Kleintransporter kommt von Straße ab

Sechs Menschen sind bei einem Unfall in Niederbayern verletzt worden, davon zwei schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein überbesetzter Kleintransporter am Samstagabend bei Essenbach (Landkreis Landshut) nach rechts von der B15n ab und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Alle Insassen wurden verletzt und kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Einer der Verletzten wurde in eine Klinik geflogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Fahrer einen Alkoholwert von über 1,1 Promille.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die B15n war für etwa vier Stunden komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

