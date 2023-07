Über nicht eingehaltene Wahlversprechen wie das niederbayersiche Verwaltungsgericht

Hubert Aiwanger (Freie Wähler). −Foto: dpa

Der Wandel, den manche Politiker hinlegen, wenn sie nicht mehr in Ämtern sind, ist bisweilen atemberaubend. Diese Woche wurde das offensichtlich, als die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) den früheren SPD-Chef, Vizekanzler, Außen- und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu einem Wirtschafts-Talk in den Bayerischen Hof in München eingeladen hat. Zeitweise hat Gabriel, der heute der Atlantik-Brücke vorsteht, einem Verein, dessen Ziel es ist, die kulturellen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt militärpolitischen Beziehungen zu den USA zu stärken, in München so fundamental wirtschaftsfreundliche Positionen eingenommen, dass der Präsident der Bayerischen Wirtschaft, der Unternehmer Wolfram Hatz, bereits befürchtete, dass Gabriel an seinem Stuhl säge, wie Hatz scherzhaft bemerkte.



Es gibt einen Politiker-Witz, der gut in die Wahlkampf-Zeit passt: Ein Politiker segnet das Zeitliche, er findet sich wieder in einem Fahrstuhl mit Petrus, der ihm eröffnet, er habe die Wahl, wo er die Ewigkeit fristen wolle. Er fährt ihn erst mal nach ganz unten. Als sich die Lift-Türen öffnen, erwartet der Politiker das Schlimmste – stattdessen blickt er auf einen gepflegten Golfplatz, in einem Country-Club trinken alte Bekannte Champagner und prosten ihm zu. Die Lift-Türen schließen sich wieder und nun fährt Petrus mit dem Politiker nach ganz oben. Dort öffnen sich die Türen wieder und der Politiker blickt auf eine Wolkenlandschaft, wo die Leute vergnügt herumhüpfen. Petrus fragt den Politiker, wo er denn nun hin wolle. Der antwortet, der Himmel sei zwar schön, aber er wolle in die Hölle, weil er da auch die Leute alle schon kenne. Der Lift setzt sich in Bewegung. Unten angekommen öffnen sich die Türen erneut – doch nun züngeln Flammen, unermessliche Schmerzensschreie sind zu hören. „Nanu“, sagt der Politiker erschrocken, „sah das eben nicht anders aus?“ „Ja“, sagt Petrus, „aber das war vor der Wahl.“ Nun, dieses feinsinnige Spiel mit dem Klischee, dass politische Versprechungen am Ende allzu oft nicht umgesetzt werden, dürften mit ein Grund sein, warum derzeit viele mit unserer Demokratie hadern – nicht nur Hubert Aiwanger. Interessanterweise sind es ausgerechnet seine Freien Wähler, die diese Woche erfolgreich verhindert haben, dass ein an sich sinnvolles Versprechen umgesetzt wird: Alle bayerischen Regierungsbezirke haben ein eigenes Verwaltungsgericht, nur nicht Niederbayern – man wird „mitversorgt“ vom oberpfälzischen Verwaltungsgericht in Regensburg. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat Niederbayern vor einiger Zeit ein eigenes Verwaltungsgericht avisiert – aber weil die Freien Wähler es nicht dort haben wollten, wo Söder es wollte, nämlich in Freyung, kommt es nun: gar nicht.