Über den Tisch gezogen: Meisterschaft im Fingerhakeln

Blutige Finger könnte es schon geben, wenn am Sonntag die Fingerhakler um den Meistertitel in Bayern kämpfen. In verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen treten die Mannsbilder an - Frauen-Wettkämpfe gibt es nicht.

Fingerhakler aus ganz Bayern werden am Sonntag (10.00 Uhr) in Fischbachau im Landkreis Miesbach erwartet. Sie kämpfen auf Einladung der Schlierachgauer Fingerhakler um den Titel des bayerischen Meisters.

Mit der Kraft des Mittelfingers wird versucht, den anderen an einem Lederring zu sich über den Tisch - beziehungsweise die Tischkante - zu ziehen. Die entsprechende Redensart, so heißt es, sei aus diesem alpenländisch-archaischen Kräftemessen entstanden.

Wie beim Gewichtheben gibt es verschiedene Klassen von Leichtgewicht bis Schwergewicht. Davor sind Jugend und Senioren dran, die ältesten Hakler sind über 70 Jahre alt.

Frauen-Wettkämpfe gibt es nicht. Man schließe die Damen nicht aus, aber es sei halt doch ein Kraftsport, sagt der Schlierachgauer Vorstand Georg Hailer.

Wie in anderen Sportarten gibt es bei den Fingerhaklern feste Regeln. Mit dem Knie dürfen sich die Gegner gegen den extra gepolsterten Tisch stemmen, der wie die Hocker der Wettkämpfer genaue Maße haben muss. Die Schuhe aber dürfen nicht an die Tischkante. An die zehn Mal müssen die Hakler antreten - da kann es schon mal blutige Finger geben.

Es gibt bayerische, deutsche und alpenländische Meisterschaften - verbreitet ist der Brauch vor allem in Bayern und Österreich.

