Über 500 Tonnen Splitt von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben in Mittelfranken mehr als 500 Tonnen Splitt von einer Baustelle gestohlen. Auf die Täter gibt es bislang keine Hinweise, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Unbekannten seien zwischen Sonntag und Donnerstag vergangener Woche angerückt. Sie müssen den Angaben zufolge mit größeren Fahrzeugen am Werk gewesen sein. 500 Tonnen Splitt entsprechen laut Polizei ungefähr 20 Lastwagenladungen, die von der Autobahnbaustelle bei Neusitz (Landkreis Ansbach) gestohlen wurden.

