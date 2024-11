Über 21 Kilometer Stau wegen Blockabfertigung

Kilometerlang stauen sich am Morgen auf der Autobahn 93 die Laster, nur 300 pro Stunde dürfen ihren Weg nach Österreich fortsetzen. Am Mittwoch steht schon wieder die nächste Blockabfertigung an.

Wegen Blockabfertigung auf der österreichischen Inntalautobahn hat sich auf der Autobahn 93 ein Lastwagen-Stau von rund 21,5 Kilometern gebildet. Wie die Polizei mitteilte, ließen die Tiroler Behörden am Morgen rund vier Stunden lang nur 300 Laster pro Stunde den Übergang bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) passieren. Am morgigen Mittwoch soll bereits die nächste Maßnahme stattfinden. Eine weitere Blockabfertigung ist laut einem Polizeisprecher eine Woche später am 13. November geplant.

