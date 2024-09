U-Haft: Verdacht auf sexuellen Missbrauch in Kindergarten

Ein Mitarbeiter eines Kindergartens in Oberfranken sitzt in Untersuchungshaft. Es steht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs im Raum.

In Oberfranken gibt es einen Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch in einem Kindergarten. Ein Mitarbeiter einer Einrichtung in der Region Forchheim sitzt deshalb in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Demnach soll der Mann ein fünf Jahre altes Mädchen unsittlich am Oberkörper berührt haben, die Eltern meldeten den Vorfall der Polizei.

Das Amtsgericht Bamberg habe einen Haftbefehl erlassen, der Mann sei am vergangenen Freitag festgenommen worden, hieß es weiter. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, etwa auch nicht zur Frage, welche Aufgaben der Tatverdächtige in der Kita hatte und wie lange er dort schon gearbeitet hat.

Das Erzbistum Bamberg als Träger der Einrichtung teilte mit, der Betrieb der Kita gehe derzeit normal weiter. Die Eltern würden umfassende Informationen bekommen. Die Missbrauchsbeauftragte des Erzbistums habe die Staatsanwaltschaft informiert. Die Polizei ermittle vor Ort. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gelte die Unschuldsvermutung.

