Tzimas mit Doppelpack bei „Club“-Test - Neuzugang für Klose?

Der 1. FC Nürnberg stimmt sich gegen Ingolstadt erfolgreich auf die Rückrunde ein. Ein Hoffnungsträger zeigt gleich wieder seine Klasse. Trainer Klose liebäugelt mit einem Neuzugang.

Sturm-Juwel Stefanos Tzimas macht dem 1. FC Nürnberg und Trainer Miroslav Klose auch nach der Winterpause Freude. Der 19-Jährige sorgte mit einem Doppelpack für den ersten Sieg des Fußball-Zweitligisten in zwei Testspielen gegen den Drittligist FC Ingolstadt. In einer Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewann der „Club“ mit 2:1 (2:0). Die zweite Begegnung wenig später vor rund 800 Zuschauern endete eine Woche vor dem Rückrundenstart mit 3:0 (2:0) für die Mittelfranken.

Hoffnungsträger Tzimas, der in der Liga in dieser Saison acht Tore erzielte, sorgte im Test gegen Ingolstadt mit seinen Treffern vor der Pause für die Nürnberger Führung. Benjamin Kanuric verkürzte in der Schlussphase für den FCI. In der zweiten Partie stand der von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Innenverteidiger Tim Drexler erstmals in der „Club“-Startelf. Lukas Schleimer, Mahir Emreli und Enrico Valentini sorgten dann für die Nürnberger Tore bei der verdient gewonnenen Generalprobe.

Klose: Doppel-Test für Spielpraxis

Am kommenden Sonntag startet der FCN gegen Spitzenteam Karlsruher SC in die Rückrunde. Klose hatte den Doppel-Test gegen Ingolstadt gewählt, um „möglichst viele Spieler über eine ordentliche Zeit auf dem Platz zu sehen, damit sich möglichst alle noch einmal wichtige Spielpraxis holen können“.

„Darüber hinaus wollen wir natürlich die erarbeiteten Inhalte aus den vergangenen zwei Wochen umsetzen, um mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung auf den KSC zu starten“, sagte der Coach, der mit seinem Team auf Rang elf überwintert hatte.

Zugang? „Ich kann nichts ausschließen“

Vor dem Test hatten die Nürnberger ein Trainingslager in Herzogenaurach absolviert. „Die Bedingungen waren fantastisch“, sagte Klose. Der WM-Rekordtorjäger liebäugelt mit einem Winter-Zugang. „Wir schauen, was wir machen können“, sagte der 46-Jährige. Das Transferfenster sei ja noch eine Zeit offen. „Ich kann nichts ausschließen und wir werden sehen, was passiert.“

Verlassen haben im Winter Kanji Okunuki (Gamba Osaka) und Tim Handwerker (Jahn Regensburg) den FCN. Auch Joseph Hungbo, der zuvor schon verliehen war, fand mit Wigan Athletic einen neuen Arbeitgeber.

