TV-Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» startet im Kino

Filmfest München - RTL+ Minifestival - Die Crew von "Neue Geschichten vom Pumuckl " die Producerin Maia Bäckmann, (l-r) der Produzent und Autor Korbinian Dufter, der Drehbuchautor Moritz S. Binder und die Filmproduzentin Katharina Dufner. - Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Der freche Kobold «Pumuckl» macht die Kinos unsicher. Ab 26. Oktober seien die ersten drei Folgen der neuen Serie auf der großen Leinwand zu sehen, teilte die Constantin Film am Montag in München mit. Ende des Jahres sollen dann alle 13 Folgen der Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» unter Regie von Marcus H. Rosenmüller bei RTL+ anlaufen. Pumuckl und Meister Eder nach den Büchern von Ellis Kaut begeistern seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene. Vor allem die Hörspiele und die TV-Serie aus den 1980er Jahren wurden zum Kult.

Wer «Pumuckl» noch von früher kennt, muss sich an Neues gewöhnen, schließlich sind die beiden prägenden Hauptdarsteller längst tot, Gustl Bayrhammer als Meister Eder und Hans Clarin als Stimme des Pumuckl. In der Neuauflage übernimmt Eders Neffe Florian (Florian Brückner) die Werkstatt seines Onkels. Sie stand 30 Jahre lang leer, doch der Kobold haust hier immer noch. Natürlich bleibt der kleine Wicht wieder mal am Leimtopf kleben und wird sichtbar - der Start einer amüsanten und aufregenden Freundschaft.

Neben Brückner spielen in weiteren Rollen Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Milan Peschel. Und der Pumuckl? Für dessen Animation seien das Schauspiel und die Stimme des Kabarettisten Maxi Schafroth die Vorlage gewesen, heißt es in der Mitteilung.

