Turbulenzen: Landesvorstand der Grünen Jugend in Bayern tritt aus Partei aus

Auch der Landesvorstand der Grünen Jugend in Bayern tritt bei den Grünen aus. „Als Landesvorstand werden wir uns dem Bundesvorstand der Grünen Jugend anschließen: Wir werden aus der Grünen Partei austreten und treten beim kommenden Landesjugendkongress im November nicht mehr zur Wahl an“, heißt es in einer Mitteilung.









Als Grund nennt der Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern einen „Entfremdungsprozess von der Grünen Partei über die letzten Monate und Jahre“.



Viele Entscheidungen, die Grüne in der Regierungsbeteiligung getroffen hätten, sowie den aktuellen programmatischen, inhaltlichen und strategischen Kurs, „können und wollen wir nicht länger mittragen“, heißt es weiter. Konkret nannten sie das Sondervermögen, den Bergbau in Lützerath, das Bürgergeld, GEAS, sowie mangelnde Strategie gegen Rechts. „Zu viele Konflikte haben wir mit der Partei geführt und dabei immer wieder festgestellt, dass die Grünen nicht das linke Projekt sind, das wir uns wünschen.“



Man glaube nicht mehr daran, „dass wir bei den Grünen und damit auch in der Grünen Jugend so Politik machen können, wie wir uns das vorstellen“. Bis zum Landesjugendkongress im November wolle man noch im Amt bleiben, „um einen geordneten Kongress mit der Neuwahl des Landesvorstands und eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Danach verlassen wir die Grüne Jugend“.