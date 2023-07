Tuchel startet Bayern-Vorbereitung mit Camp am Tegernsee

Trainingslager des FC Bayern München - Die Spieler des FC Bayern München stehen zusammen auf dem Trainingsplatz. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Die ersten Arbeitstage der Bayern-Profis standen im Zeichen medizinischer Tests. Jetzt geht die Saisonvorbereitung richtig los. Erste Station ist der Tegernsee.

Trainer Thomas Tuchel startet mit den Fußball-Profis des FC Bayern München nach etlichen medizinischen Tests an den vergangenen Tagen in die Vorbereitung auf die in fünf Wochen beginnende Bundesliga-Saison. Am Samstag bezieht der deutsche Meister ein Trainingslager am Tegernsee. Dort findet um 18.00 Uhr in Rottach-Egern eine erste öffentliche Übungseinheit statt. Am Vormittag wird zudem ohne Publikum auf dem Vereinsgelände in München trainiert.

Der Münchner Kader am Tegernsee wird noch nicht der finale für den nächsten Angriff auf weitere Titel sein. Der Wunschtransfer des englischen Topstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur konnte bislang nicht realisiert werden. Außerdem wird noch mit Abgängen während der Sommer-Transferphase gerechnet.

Zur Aufklärung bei einigen Personalthemen könnte Tuchel beitragen, der sich am Samstag (16.00 Uhr) zum Trainingslager-Auftakt bei einer Pressekonferenz äußern wird. Dann wird auch Klarheit zum Fitnesszustand und dem weiteren Comeback-Plan von Nationaltorhüter Manuel Neuer erwartet. Der 37 Jahre alte Kapitän arbeitet sieben Monate nach einem Beinbruch an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor.

Für Tuchel ist es die erste Saisonvorbereitung als Bayern-Trainer, nachdem er im vergangenen März Julian Nagelsmann als Chefcoach abgelöst hatte. Bis zum 20. Juli trainieren die Münchner am Tegernsee. Vom 24. Juli bis 3. August geht es auf eine Asienreise mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur. Am 12. August spielen die Bayern als deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den nationalen Supercup. Sechs Tage später eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.

