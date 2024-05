Tuchel schwört Bayern-Stars im Bernabéu ein: „Um Wembley“

Nach der Ankunft in Madrid machen die Bayern einen Zwischenstopp im Stadion von Real. Trainer Tuchel macht seine Spieler auf dem Rasen heiß für den Kampf ums Finale. Von de Ligt kommt „grünes Licht“.

Nach der Ankunft in Madrid hat sich der Bayern-Tross bei einem kurzen Zwischenstopp im modernisierten Bernabéu-Stadion auf das große Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid eingestimmt. Trainer Thomas Tuchel versammelte die Münchner Fußball-Profis am Dienstagabend bei der Platzbegehung auf dem Rasen zu einem Kreis und redete energisch auf sie ein. „Wir befinden uns in einem Tunnel, da soll man so eine Ankunft auch mal genießen“, sagte Tuchel. Die Spieler hätten sich an ihre Kindheit erinnert, wo sie davon geträumt hätten, bei solchen großen Spielern dabei zu sein.

Tuchels Kernbotschaft lautete gute 25 Stunden vor dem Anpfiff am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Sie spielen das Halbfinale nicht, um das Halbfinale zu genießen. Sie spielen es, um ins Endspiel zu kommen. Wir spielen morgen um Wembley“, sagte Tuchel. „Der Eindruck vom Stadion ist imposant, etwas Besonderes. Es gibt kaum ein Stadion, wo es schöner ist, spielen zu dürfen“, sagte Kapitän Manuel Neuer, der vielfältige Bernabéu-Erinnerungen hat.

„Es wird auf eine gute Tagesform ankommen und den Punch“, sagte der 38 Jahre alte Nationaltorhüter mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel nach dem 2:2 in München. „Wir sind selbstbewusst. Wenn wir die Leistung auf den Platz bringen, sind wir ein Kandidat für das Finale“, sagte Neuer. Tuchel berichtete, dass der im Hinspiel wegen Knieproblemen fehlende Niederländer Matthijs de Ligt „grünes Licht“ für seinen Einsatz in Madrid gegeben habe und neben Eric Dier im Abwehrzentrum spielen werde.

Neuer kündigte derweil an, dass das Team am Dienstagabend im Teamhotel das andere Halbfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain anschauen werde.

