Tuchel: Nagelsmann ist Toptrainer - Lob für Vorgänger Flick

Bayern München - Manchester United - Trainer Thomas Tuchel von München steht nach dem Spiel im Stadion.

Thomas Tuchel ist überzeugt, dass Julian Nagelsmann mit dem Nationalteam eine gute Heim-EM bestreitet. Respektvolle Worte gibt's für Hansi Flick. Statt der Nagelsmann-Pk schaut Tuchel lieber anderes.

Thomas Tuchel hat großes Vertrauen in den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Trainer des FC Bayern München, der Ende März beim deutschen Fußball-Meister Nachfolger von Nagelsmann wurde, geht davon aus, dass der 26-Jährige mit der Nationalmannschaft eine erfolgreiche Heim-Europameisterschaft spielen wird. «Ich glaube, dass Klarheit immer guttut. Das Wichtigste ist, dass die Entscheidung getroffen ist. Es steht außer Frage, dass Julian ein Toptrainer ist und alles mitbringt, um das Amt auszufüllen», sagte Tuchel am Freitag in München.

Die Pressekonferenz zur Vorstellung von Nagelsmann beim Deutschen Fußball-Bund verfolgte Tuchel kurz vor seinen Aussagen nach eigenen Angaben nicht. Er habe Bochum geschaut, sagte er am Tag vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL. Die Münchner wollen im Fernduell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen die Spitze übernehmen.

Tuchel stellte nach seinen lobenden Worten für Nagelsmann auch klar, dass er große Stücke auf dessen Vorgänger Hansi Flick hält. Das habe nichts mit dem Statement «für Nagelsmann» zu tun, sagte der 50-Jährige. «Wir hatten auch einen Toptrainer davor, er war auch ein Toptrainer hier bei Bayern München», sagte Tuchel über Flick. Flick (58) feierte mit den Münchnern das historische Titeljahr, in dem sie von Champions League bis Club-WM alle sechs Titel abräumten. Auf Flick bei Bayern folgte wie jetzt bei der DFB-Auswahl Nagelsmann. Von Flick hatte sich der DFB vor zwei Wochen getrennt.

«Ich war fest davon überzeugt, dass Hansi die Situation hinbekommt und ein Toptrainer ist, um eine gute Heim-EM zu spielen. Ich habe das gleiche Vertrauen jetzt in Julian», sagte Tuchel. «Alles, was wir machen können, ist selber stark zu sein, Spieler in Form zu bringen aus purem Eigennutz - und dann wird die Nationalmannschaft davon profitieren.» Der FC Bayern stellt zahlreiche Spieler der DFB-Auswahl.

