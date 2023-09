Tuchel leitet Training vor United-Spiel - Müllers 100. Sieg?

Bayern München - Bayer Leverkusen - Münchens Trainer Thomas Tuchel schaut mit verschränkten Armen zum Boden. - Foto: Tom Weller/dpa

Thomas Tuchel leitet das Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Auftakt in der Champions League. Dabei sind auch Guerreiro und Coman. Gegen Manchester United sind Tuchels Assistenten gefordert.

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United mit Angreifer Kingsley Coman und Neuzugang Raphaël Guerreiro absolviert. Der 29 Jahre alte Ex-Dortmunder Guerreiro nähert sich nach einer in der Saisonvorbereitung erlittenen Wadenverletzung seinem Debüt für den deutschen Fußball-Meister. Womöglich gehört er am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) erstmals zum Kader. Der französische Flügelspieler Coman hatte wegen muskulärer Probleme am vergangenen Freitag beim 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen gefehlt.

Die Trainingseinheit am Dienstagvormittag auf dem Vereinsgelände wurde noch von Thomas Tuchel geleitet. Der 50 Jahre alte Chefcoach darf gegen Manchester United aber nicht auf der Bank sitzen. Grund ist eine Sperre wegen der Gelb-Roten Karte, die Tuchel beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City in der vergangenen Saison erhalten hatte. Die Partie gegen United muss Tuchel auf der Tribüne verfolgen, seine Assistenten müssen das Coaching übernehmen.

Im Trainingseinsatz waren auch die Nationalspieler Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Mittelfeldspieler Kimmich war gegen Leverkusen wegen einer Sehnenentzündung nur eine Stunde lang zum Einsatz gekommen. Tuchel hatte im Anschluss von einer «medizinischen Maßgabe» gesprochen, die Einsatzzeit des 28-Jährigen zu begrenzen.

Musiala kam nach einem Muskelfaserriss gegen Leverkusen als Einwechselspieler zum Einsatz. Der 20-Jährige könnte nun wieder ein Startelf-Kandidat sein. Allerdings könnte auch wieder Thomas Müller im zentralen offensiven Mittelfeld beginnen. Der 34-Jährige könnte in der Allianz Arena in seinem 143. Champions-League-Spiel seinen 100. Sieg feiern. Nationaltorwart und Kapitän Manuel Neuer fällt nach seinem Beinbruch auch zum Königsklassen-Auftakt weiter aus.

