Tuchel erwägt Rotation gegen Bochum: Situation muss passen

Nach dem Champions-League-Sieg gegen Manchester United steht für den FC Bayern der Kampf um die Liga-Spitze an. Gibt's Änderungen beim Personal? Ein 18-Jähriger hofft auf die baldige Startelfchance.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zieht nach dem Auftaktsieg in der Champions League für den Kampf um die Bundesliga-Spitze Umstellungen in Betracht. «Es gibt immer den Gedanken, zu rotieren. Wir müssen abwarten, wer wirklich einsatzfähig ist», sagte der Münchner Coach vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Im Fernduell mit den punktgleichen Leverkusenern, die erst am Sonntag gegen Heidenheim spielen, strebt der deutsche Fußball-Meister an die Tabellenspitze.

Man werde aber nicht rotieren um der Rotation willen, sagte Tuchel. «WIr brauchen höchsten Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe.» Der VfL sei seit drei Spielen verdient ungeschlagen, man müsse auch körperlich bereit sein. Ein neuer Spieler müsse sich die Chance verdienen, dann müsse die Situation dazu passen, sagte Tuchel.

Der 50-Jährige stellte dem zuletzt als Joker so starken Mathys Tel (18) erneut eine baldige Startelfchance in Aussicht. «Es ist sehr wichtig, dass er eine Rolle hat. Und wie er die Rolle annimmt, ist fantastisch. Das ist die Möglichkeit für uns, Spiele zu drehen, Spiele zu beeinflussen», sagte Tuchel am Freitag. «Das Wichtige ist, dass seine Gedankenwelt und sein Mindset total klar sind.» Tel müsse nun geduldig und ungeduldig zugleich sein.

«In jedem Spiel kann Mathys für uns beginnen», sagte Tuchel. «Sobald sich die Möglichkeit ergibt und die Kombination stimmt, kann es passieren, dass er für uns beginnt. Das kann auch morgen sein.»

Tel war in der Bundesliga im Schatten von Toptorjäger Harry Kane im Schnitt alle 56 Minuten an einem Tor beteiligt (sieben Treffer, eine Torvorlage). In dieser Saison sogar alle 18 Minuten. Mit zwei Toren und einer Torvorlage hatte Tel zuletzt in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt. Beim 4:3 in der Champions League gegen Manchester United glänzte der Franzose ebenfalls als Torschütze. Am Dienstag geht es für die Münchner im DFB-Pokal bei Preußen Münster weiter.

