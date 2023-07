Tuchel: Einsatz von Neuer «zu ambitioniertes Ziel»

Bayern-Coach Tuchel - Thomas Tuchel von München verfolgt das Spiel auf der Tribüne. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel glaubt nicht an einen Einsatz von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer zum Bundesliga-Saisonstart in fünf Wochen bei Werder Bremen. «Ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein zu ambitioniertes Ziel ist», sagte der 49-Jährige bei einer Pressekonferenz am Samstag: «Von der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung her brauchen wir einfach Geduld.»

Tuchel bestätigte zudem, dass Neuer die Asienreise der Münchner vom 24. Juli bis 3. August mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur Stand jetzt nicht mitmachen werde. Es sei geplant, dass er danach ins Mannschaftstraining teilintegriert werde. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Kapitän kein Spiel mehr für den deutschen Fußball-Meister absolviert.

Bei Matthijs de Ligt sieht es deutlich besser aus. Ein Einstieg des Niederländers, der im Juni bei der Nationalmannschaft eine Wadenverletzung erlitten hatte, ins Mannschaftstraining sei «eine Frage von Tagen», erklärte Tuchel.

Tuchel hatte zuvor am Samstag das erste Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison geleitet. Mit dabei waren auch die ablösefreien Neuzugänge Raphaël Guerreiro (von Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig). Für den Abend ist im Trainingslager am Tegernsee eine weitere Trainingseinheit vor Publikum in Rottach-Egern angesetzt. Dort spielt der FC Bayern am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Am 12. August spielen die Bayern als deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den nationalen Supercup. Sechs Tage später eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.

