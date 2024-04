Tuchel baut Bayern-Abwehr um - Gnabry ersetzt Sané

Trainer Thomas Tuchel baut die Abwehr des FC Bayern München für das Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um. Dayot Upamecano und Minjae Kim beginnen in der Innenverteidigung anstelle von Matthijs de Ligt und Eric Dier. Das Duo nimmt eine Woche nach dem 0:2 im Klassiker gegen Borussia Dortmund zunächst auf der Bank Platz. Den angeschlagen fehlenden Leroy Sané ersetzt in der Offensive wie erwartet Serge Gnabry.

In der Fußball-Bundesliga ist der Titelkampf für die Bayern angesichts von 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen praktisch verloren. Die Partie in Heidenheim ist für die Münchner aber auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League kommenden Dienstag beim FC Arsenal.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-575009/4