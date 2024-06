Trübe Stimmung im bayerischen Baugewerbe

Das bayerische Baugewerbe beklagt die Verschlechterung des Geschäftsklimas in allen Bausektoren und einen „beispiellosen Nachfragerückgang im Wohnungsbau“. Mehr als die Hälfte der vom Landesverband der Bauinnungen befragten mittelständischen Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht: 60 Prozent hätten zu geringe Auftragsbestände, 68 Prozent rechneten mit Umsatzrückgängen, teilte der Verband am Dienstag in München mit. Jeder vierte Betrieb plane Personalabbau.

Verbandspräsident Wolfgang Schubert-Raab forderte, die bau- und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen müssten dringend bezahlbarer, praxisfreundlicher und weniger bürokratisch werden. Bund, Land und Kommunen sollten ihre Investitionen nicht kürzen. Jedes zweite Straßenbauunternehmen bewerte seine aktuelle Geschäftslage als schlecht und rechnet mit weniger Umsatz als im Vorjahr.

