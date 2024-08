Truck kippt bei Fahrt auf Parkplatz um - vier Verletzte

Mit seinem Pick-Up-Truck ist ein 29-Jähriger am späten Abend auf einem Supermarkt-Parkplatz umgekippt. Auf der Ladefläche waren drei Menschen. Alle werden verletzt.

Mit drei Menschen auf der Ladefläche ist ein Pick-Up-Truck bei einem Fahrmanöver auf einem Parkplatz im oberfränkischen Hof umgekippt. Vier Menschen verletzten sich dabei, mindestens einer von ihnen schwer. Der 29-jährige Fahrer sei am Montagabend um ein Einkaufswagen-Häuschen auf dem Supermarkt-Parkplatz gefahren, teilte die Polizei mit. Bei einer 180-Grad Wendung kippte das Fahrzeug. Zwei 25 Jahre alte Männer sowie eine 21-Jährige auf der Ladefläche sprangen ab und verletzten sich dabei. Die Männer erlitten leichte Verletzungen, die Frau unter anderem eine Gehirnerschütterung.

Der Fahrer war den Angaben zufolge nicht angeschnallt und verletzte sich schwer am Bein, wie es weiter hieß. Unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand er ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Er sowie die 21-Jährige kamen in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei schrieb, er habe wohl eine „zu enge 180-Grad Kurve“ genommen und sei dabei mutmaßlich zu schnell gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:240820-930-208063/1