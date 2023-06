Trotz Verletzung: Mann verfolgt zwei Angreifer mit Roller

Polizei - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Trotz einer Handverletzung hat ein 63-Jähriger zwei Angreifer auf seinem Roller bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. Zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren hatten den Filialleiter eines Lebensmittelgeschäfts in Würzburg angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie hatten dort am Montag eine Wodkaflasche fallen gelassen und waren von dem 56-Jährigen angesprochen worden.

Daraufhin sollen sie ihn angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Sie verließen den Laden und seien draußen von dem 63-Jährigen angesprochen worden. Diesen sollen sie auch angegriffen haben und danach in eine Tram geflüchtet sein. Mit einer Verletzung an der Hand stieg der Mann auf seinen Roller und fuhr der Straßenbahn den Angaben zufolge hinterher. An einer Haltestelle wurden die beiden Angreifer dann von der Polizei erwartet.

