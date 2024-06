Trotz Regenfälle Entspannung an Hochwasserfront erwartet

In vielen Orten ist nach der Flut der vergangenen Tage nun Aufräumen angesagt. Der Wetterdienst warnt vor neuen Unwettern am Wochenende. Die Experten bleiben aber trotzdem noch gelassen.

Trotz angekündigter neuer Unwetter könnte sich die Hochwasserlage in Bayern über das Wochenende weiter entspannen. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) berichtete, dass mehrere Donaupegel in Niederbayern und der Oberpfalz seit Freitag nicht mehr in der höchsten Warnstufe 4 waren, das betraf auch Regensburg. An den anderen Orten an der Donau wurde dies erst im Laufe des Wochenendes erwartet. „In Kelheim und Straubing, sowie in Deggendorf und Hofkirchen sinken die Wasserstände erst langsamer unter Meldestufe 4“, berichtete der HND.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte bis zum Montag weiterhin Gewitter im Freistaat und örtlich auch Unwetter mit Hagel an. Der Starkregen könne bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit bringen. Die Experten des HND sehen trotzdem keinen Grund für eine neue Warnung: „In der Fläche sind die Regenmengen nicht relevant“, hieß es.

Es könne durch den teils angekündigten starken Regen zwar am Montag im Süden noch einmal zu ansteigenden Wasserständen kommen, „nach jetzigen Prognosen wird jedoch nur Meldestufe 1 bis 2 erwartet“. Es bestehe allerdings „ein geringes Risiko, dass auch wieder höhere Meldestufen bis 4 erreicht werden“. Die Entwicklung werde weiter beobachtet.

Schaulustige stören immer noch beim Aufräumen

In den von der Flut betroffenen Gebieten von Schwaben bis Ostbayern waren die Einsatzkräfte und die Bewohner am Freitag weiter damit beschäftigt, die Hochwasserfolgen zu beseitigen. Der oberbayerische Landkreis Neuburg-Schrobenhausen entschied am Freitag, den Katastrophenfall frühestens erst am Montag aufheben zu wollen. Auch das Landratsamt Pfaffenhofen/Ilm ließ den Katastrophenfall zunächst in Kraft. Im nordschwäbischen Kreis Donau-Ries wurden unterdessen alle Evakuierungsempfehlungen aufgehoben, mit Ausnahme eines Ortsteils der Kreisstadt Donauwörth. In Zusum sei eine sichere Zufahrt mit Privatfahrzeugen momentan weiterhin nicht gefahrlos möglich, hieß es.

An manchen Orten sorgten weiterhin sogenannte Katastrophentouristen für Ärger. „Leider erhalten wir immer noch Berichte über das Auftreten von Schaulustigen“, berichtete das Landratsamt Straubing-Bogen. „Es wird daher nochmal dringend darum geben, sich von Einsatzorten der Feuerwehren fernzuhalten und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.“ In den vergangenen Tagen hatten sich immer wieder Verantwortliche der Städte und Landkreise darüber beschwert, dass Interessierte in die Flutregionen nur zum Zuschauen fahren.

Von der Flut zerstörte Möbel aus Protest vor CSU-Zentrale

Mit zerstörten Möbelstücken aus den Hochwassergebieten hat Greenpeace vor der Zentrale der CSU in München gegen die Politik der Partei demonstriert. Die Umweltschutzorganisation sprach von einer „verfehlten Klima- und Hochwasserschutzpolitik“ der CSU. Greenpeace warf der CSU-geführten Staatsregierung vor, bei der Energiewende viel zu wenige Windkrafträder zu bauen. Beim Hochwasserschutz werde zudem der Bau wichtiger Rückhaltebecken an den Flüssen nicht umgesetzt.

Die Landräte von Deggendorf und Passau, Bernd Sibler und Raimund Kneidinger (beide CSU), forderten unterdessen mehr Tempo beim Ausbau des Hochwasserschutzes an der Donau in Niederbayern zwischen Deggendorf und Vilshofen. Die Lage sei in dem Bereich bei dem aktuellen Hochwasser zwar deutlich besser gewesen als im Jahr 2013, jedoch habe der Katastrophenfall ausgerufen und der Abschnitt auf 13 Kilometern Länge mit Sandsäcken verstärkt werden müssen, sagte Sibler.

Inzwischen wird auch immer deutlicher, dass das Hochwasser etlichen Landwirten die Ernte ruiniert hat. „Die Wassermassen haben oft große Teile der Ernte für dieses Jahr vernichtet“, sagte Markus Drexler, Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). „Die Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen wie Getreide, Rüben, Kartoffeln und Mais, aber auch an Sonderkulturen wie Feldgemüse, Erdbeeren oder Himbeeren erreichen ein Ausmaß, das in Zahlen derzeit bis jetzt gar nicht bezifferbar ist.“ Es gebe Betriebe, bei denen schon seit Tagen die gesamte Nutzfläche unter Wasser stehe.

Forscher: Klimawandel verstärkt die Starkregenfälle

Einer Schnellanalyse zufolge hatte der Klimawandel Anteil am Ausmaß des Hochwassers in Süddeutschland. Der Starkregen, der die Überschwemmungen verursachte, sei dadurch bis zu 10 Prozent stärker ausgefallen als ohne menschengemachte Erwärmung, teilte das Forschungskonsortium Climameter mit.

El Niño und andere natürliche Klimaphänomene spielten demnach keine Rolle bei der Verschlimmerung. Selbst scheinbar geringe Mengen an verstärkten Niederschlägen können unverhältnismäßig große Auswirkungen haben, wie das Forschungskonsortium erklärte. Das Ahrtal-Hochwasser von 2021 zum Beispiel sei durch den Klimawandel um 3 bis 19 Prozent verstärkt worden. Climameter ist ein von der Europäischen Union und der französischen Forschungsorganisation CNRS finanziertes Forschungsprojekt.

