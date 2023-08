Trotz Doppelpacks von Kane: München verpasst Tabellenführung

Bayern München - FC Augsburg - Die Mannschaft des FC Bayern jubelt nach dem 3:0 gegen Augsburg durch Harry Kane (2.v.r). - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern München hat trotz eines Doppelpacks von Star-Stürmer Harry Kane die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Abschluss des zweiten Spieltages besiegte der Titelverteidiger am Sonntag den FC Augsburg mit 3:1 (2:0). Englands Nationalmannschaftskapitän Kane schoss in der 40. Minute per Handelfmeter sowie in der 69. Minute seine Bundesliga-Tore zwei und drei, nachdem er bereits zum Auftakt gegen Werder Bremen getroffen hatte. Die Bayern-Führung hatte Augsburgs Felix Udoukhai (32.) mit einem Eigentor erzielt. Durch den Augsburger Treffer von Dion Drena Beljo in der 86. Minute bleibt das Team von Thomas Tuchel hinter dem punktgleichen 1. FC Union Berlin auf Platz zwei.

