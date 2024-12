Trockenes und teilweise sonniges Silvester in Bayern

Sonne in Bayern - Silvester und Neujahr sollen in weiten Teilen Bayerns klar und trocken werden. (Archivbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

In der Silvesternacht soll es in ganz Bayern trocken bleiben. Doch nicht alle können sich über klare Sicht und Sonne freuen.

Die Menschen in Bayern können sich auf ein regenfreies Silvester freuen. In einigen Teilen des Landes werde am Dienstag sogar die Sonne scheinen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. In Ostbayern und nördlich des Mains bleibe es jedoch trüb und frostig. Die Temperaturen werden dort voraussichtlich nur auf minus zwei Grad steigen. Ansonsten sagt der DWD Temperaturen von null bis plus drei Grad und im Alpenvorland plus vier bis plus zehn Grad voraus.

In der Silvesternacht soll der Himmel in den meisten Teilen Bayerns klar sein. Im nördlichen Franken werde es stark bewölkt. Zudem werde es in der Nacht kalt: Der DWD rechnet mit Tiefsttemperaturen zwischen null und minus neun Grad. Dabei gebe es leichten bis mäßigen, an den Alpen und im Bayerwald stellenweise auch strengen Frost. Gebietsweise müssten die Menschen vorsichtig sein wegen Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe.

Auch das neue Jahr beginnt laut der Sprecherin des DWD am Mittwoch mit viel Sonne bei Höchsttemperaturen von drei Grad in Niederbayern bis zu zwölf Grad im Alpenvorland. Im nördlichen Franken bleibe es bewölkt. Im Tagesverlauf erwartet der DWD mäßigen bis frischen Südwestwind, der in Böen teils stark bis stürmisch werden könne.

