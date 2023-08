Tritte gegen Kopf: Haft wegen versuchten Totschlags

Blaulicht - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 41-Jähriger soll in Neustadt bei Coburg mehrmals gegen den Kopf eines 35-jährigen Kontrahenten getreten haben, während ein Mittäter das Opfer zu Boden drückte. Nach der Tat in der Nacht zum Sonntag vor einer Kneipe ist gegen die beiden Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg am Sonntagabend mit. Die Kriminalpolizei Coburg ermittle gegen die 34 und 41 Jahre alten Männer unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Dem Angriff sei ein Streit in der Kneipe vorangegangen, hieß es weiter. Kurz vor Mitternacht waren demnach der 35-Jährige - also das spätere Opfer - und ein 16-Jähriger zunächst verbal aneinandergeraten. Der Streit verlagerte sich dann auf die Straße. Dort entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden, in deren Zuge der 35-Jährige zu Boden ging.

Danach hätten der 34-Jährige und der 41-Jährige zunächst mehrfach mit Fäusten auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen - bevor es zu den Tritten gegen den Kopf gekommen sein soll. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Hals, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Polizeistreifen nahmen die mutmaßlichen Täter fest.

