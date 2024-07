Trio wegen Handels mit Amphetamin in U-Haft

Seit Monaten soll eine Bande in der Region Landshut mit Drogen gehandelt haben. Bei einer Durchsuchungsaktion klicken die Handschellen.

Wegen mutmaßlichen Handels unter anderem mit Amphetamin in Niederbayern sitzt ein Trio in Untersuchungshaft. Die drei Männer im Alter von 27 bis 33 Jahren sollen Teil einer Gruppe gewesen sein, die seit Anfang 2023 in der Region Landshut mit Drogen gehandelt hat, teilte die Polizei mit. In der Wohnung eines 32-Jährigen hätten die Ermittler etwa 1,5 Kilo Amphetamin, ein Messer und einen Teleskopschlagstock gefunden.

Im Einsatz seien dabei am Montag zahlreiche Ermittler gewesen, unter anderem vom bayerischen Landeskriminalamt. Durchsucht wurden demnach Wohnungen in Landshut, Altdorf und Wörth an der Isar. In der Wohnung der Freundin eines der Verdächtigen fanden die Ermittler demnach auch zwölf Kilo Koffeinpulver, das mutmaßlich zum Strecken der Drogen verwendet wurde.

In der Wohnung eines vierten Verdächtigen entdeckten die Polizisten den Angaben zufolge ebenfalls eine im Vergleich kleinere Menge Drogen. Gegen ihn wurde demnach aber kein Haftbefehl erlassen.

Amphetamine sind synthetische Drogen, die wegen ihrer stimulierenden Wirkung besonders bei Partygängern weit verbreitet sind. Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sind sie meist unter dem Namen „Speed“ oder „Pep“ im Umlauf. Auch Methamphetamin, das vor allem als „Crystal“ bekannt ist, gehört demnach grundsätzlich zu der Gruppe.



