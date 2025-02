Trio verlässt die SpVgg Greuther Fürth

Nach sechs Zugängen gibt die SpVgg Greuther Fürth auch Spieler ab. Zum Ende des Transferfensters verlässt noch ein Trio den Verein.

Nach Damian Michalski haben auch Oualid Mhamdi und Marlon Mustapha den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth noch verlassen. Der 21-jährige Mhamdi kam im Jahr 2022 aus der Jugend von Viktoria Köln zur Spielvereinigung. In seiner Zeit beim Kleeblatt absolvierte Mhamdi 21 Einsätze in der 2. Bundesliga sowie zwei im DFB-Pokal. Künftig spielt er für den Drittligisten SC Verl.

„Wir waren schon länger in Gesprächen mit Oualid, weil natürlich klar ist, dass er in seinem Alter Spielpraxis braucht, um sich weiterzuentwickeln“, sagte Sportdirektor Stephan Fürstner.

Leihe vorzeitig beendet

Mit Como 1907 verständigten sich die Franken darauf, die ursprünglich auf ein Jahr ausgelegte Leihe des 23 Jahre alten Stürmers Mustapha vorzeitig zu beenden. Der gebürtige Wiener war im Juli 2024 zur Spielvereinigung gekommen.

„Die Leihe ist sicherlich nicht so verlaufen, wie es sich alle beteiligten Seiten vorgestellt haben. Deshalb waren wir uns einig, dass eine vorzeitige Beendigung der Leihe für alle eine gute Lösung darstellt und Marlon sich neu orientieren kann“, sagte Fürstner.

Sechs Zugänge für Greuther Fürth

Zuvor hatte schon Damian Michalski den Verein verlassen. Er wechselt zurück in seine polnische Heimat zu Erstligist Zaglebie Lubin. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler war 2023 nach Fürth gekommen. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. So bekommt der Zweitligist noch eine Ablösesumme, über deren Höhe nichts bekannt wurde. Zuvor war Außenverteidiger Matti Wagner an Rot-Weiss Essen verliehen worden, Stürmer Leander Popp an die SpVgg Unterhaching.

Insgesamt waren die Fürther sehr rege auf dem Winter-Transfermarkt aktiv, auch bei Zugängen. Torhüter Lennart Grill (Union Berlin, zuletzt Braunschweig), die Abwehrspieler Marco John, Joshua Quarshie (beide Hoffenheim), Noah Loosli (Bochum), Mittelfeldakteur Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf) und Stürmer Jannik Mause (Kaiserslautern) kamen größtenteils auf Leihbasis zu den Franken.

