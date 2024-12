Trio stiehlt lebensgroße „Knossi“-Werbefigur

In einem Fast-Food-Restaurant schneiden zwei junge Männer einen großen Pappaufsteller vor der Kasse ab und fliehen damit. Doch der dreiste Diebstahl findet ein jähes Ende.

Ein Trio ist in Oberbayern beim Diebstahl einer lebensgroßen Pappfigur von Internet-Star Jens „Knossi“ Knossalla gescheitert. Zwei der Täter hätten den Aufsteller während der Öffnungszeiten in der Filiale einer Fast-Food-Kette in Ingolstadt einfach mit einem Messer aus der Halterung geschnitten, teilte die Polizei mit. Danach seien sie mit der Pappfigur zu einem Auto geflohen und mit einem dritten Komplizen davongefahren.

Während die Mitarbeiter der Filiale dort die Verfolgung hätten abbrechen müssen, habe ein aufmerksamer Zeuge mit seinem Auto die Verfolgung aufgenommen. Nach etwa einem halben Kilometer habe das Trio die Pappfigur des Streamers und Moderators aus dem Fenster des Fluchtautos geworfen.

Die Polizei ermittelte demnach zwei 19-Jährige und einen 17-Jährigen als Verdächtige. Gegen das Trio werde nun wegen Diebstahls ermittelt. Den Pappaufsteller habe das Fast-Food-Restaurant zurückbekommen. „Ob er aufgrund der Beschädigung wieder aufgestellt werden kann, ist jedoch nicht bekannt“, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:241202-930-305772/1