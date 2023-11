Trio bricht in Linienbus ein und baut Unfall

Drei Unbekannte haben in München einen abgestellten Linienbus durchsucht und mit dem Fahrzeug einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, öffnete das Trio in der Nacht auf Dienstag den an einem U-Bahnhof abgestellten Bus gewaltsam, durchsuchte das Fahrzeug nach Wertvollem und fuhr dann mit dem Bus einige Minuten in der Umgebung umher. Bei der Rückkehr an den U-Bahnhof hätten die Täter einen anderen geparkten Linienbus gerammt. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

