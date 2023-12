Leitungswasser - Leitungswasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas. - Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

In der oberfränkischen Gemeinde Hochstadt am Main (Landkreis Lichtenfels) sind E-Coli-Bakterien im Trinkwasser gefunden worden. Wie das Landratsamt Lichtenfels am Donnerstag mitteilte, dürfen Bewohner der Gemeinde das Leitungswasser nur noch abgekocht verwenden. Die Verunreinigung sei bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden. Das Abkochgebot gelte solange, bis weitere Wasseranalysen Entwarnung geben.

© dpa-infocom, dpa:231214-99-299587/2