Trike-Kollision auf Firmengelände: drei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Trike sind auf einem Betriebsgelände in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth drei Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger sei am Freitag mit dem Fahrzeug über das Firmenareal in der Innenstadt gefahren, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Trike mit zwei Personen, die schwer verletzt wurden. Auch der Fahrer erlitt Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Trike ist ein motorisiertes Dreirad. Es sieht aus wie ein Motorrad, hat aber hinten zwei Räder.

