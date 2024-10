Trickdiebe stehlen teure Armbanduhren auf Flohmarkt

Polizei - Symbolbild - Auf einem Flohmarkt in Bamberg haben Trickdiebe Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mehrere Unbekannte verwickeln einen Händler auf einem Trödelmarkt in Bamberg in ein Gespräch. Doch das ist nur ein Ablenkungsmanöver.

Auf einem Flohmarkt in Bamberg haben Diebe einen Händler um Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht. Der 77 Jahre alte Händler sei am Donnerstag mit Aufräumen beschäftigt gewesen, als ihn ein vermeintlich interessiertes Paar in ein Gespräch verwickelt habe, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe ein Komplize der beiden seine Jacke auf eine Tasche mit bereits eingepackten Uhren gelegt. Als er die Jacke wieder aufgehoben habe, habe er auch die Tasche mit den Uhren mitgenommen. Der Schaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen.

