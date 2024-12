Trauer um Neunjährigen in der Oberpfalz – Große Anteilnahme bei Spendenaktionen

Tiefe Trauer herrscht nach der Todesfahrt von Magdeburg im Markt Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Der getötete Neunjährige lebte dort bis vor Kurzem. Viel Anteilnahme gibt es auch an einem Abschiedspost der Mutter auf Facebook sowie mehreren Spendenaktionen.









Im Markt Floß im Landkreis Neustadt haben die Menschen in Gottesdiensten des Neunjährigen gedacht, der bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt getötet wurde. Der Junge sei mit seiner Mutter erst etwa im Frühjahr nach Niedersachsen gezogen, jedoch lebten der Vater und einige Geschwister weiter in Floß, sagte der katholische Pfarrer Max Früchtl am Sonntag.





Gottesdienste viel gut besucht





Die Gottesdienste am Samstag und Sonntag seien deutlich stärker besucht gewesen als sonst, berichtete der Pfarrer. Die Besucher seien tief betroffen gewesen, einige hätten geweint. Noch sei unklar, ob der Junge in Floß beigesetzt werden solle. Das müssten nun die Eltern klären.





Bub war bei den Sternsingern





Die Menschen in dem Ort mit rund 3.500 Einwohner seien tief betroffen. „Man kann es nicht fassen, dass er plötzlich tot sein soll“, sagte Früchtl, der den Neunjährigen persönlich kannte; unter anderem sei der Junge bei den Sternsingern gewesen.





Große Anteilnahme bei Spendenaktionen





Auch in der neuen Heimat des Buben ist die Anteilnahme groß. Er war laut der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr bei der Kinderfeuerwehr in seinem Heimatort im Landkreis Wolfenbüttel aktiv. Deshalb hat der Verein über den Sozialfond einen Spendenaufruf für die finanzielle Unterstützung der Familie des getöteten Kindes ins Leben gerufen. In einem Statement auf der Internetseite schreibt der Verein: „Besonders schmerzt uns der Verlust eines so jungen Lebens aus unseren eigenen Reihen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihm nahe standen. Wir stehen in diesen schweren Stunden an ihrer Seite und sprechen ihnen unsere tief empfundene Anteilnahme aus.“



Bei einer weiteren Spendenaktion, die laut dem Aufruf auf der Spendenplattform „gofundme“ eine Arbeitskollegin der Mutter gestartet hat, wurde mittlerweile so viel Geld gesammelt, dass sie nach Rücksprache mit der Familie bei rund 49.000 Euro gestoppt wurde. Das Geld soll für die Beerdigung, Grabpflege und den Grabstein genutzt werden.





Abschiedspost der Mutter: „Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen“





In den sozialen Netzwerken sorgt eine Abschiedsbotschaft der Mutter des Neunjährigen für viel Anteilnahme. Ihr Sohn habe doch „keinem was getan.... er war doch erst 9 Jahre bei uns auf der Erde.... wieso du.... wieso nur“, schrieb die Frau zu einem Foto ihres Kinds. „Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen“, schrieb sie außerdem – der Beitrag fand tatsächlich viel Verbreitung und wurde bis Sonntag rund 190.000 Mal geteilt.



Alle Entwicklungen zum Anschlag in Magdeburg lesen Sie in unserem Liveblog.



Auch in Magdeburg hielten die Trauerbekundungen am Sonntag unverändert an. Vor der Johanniskirche nahe des Tatorts kamen zahlreiche Kräfte der Magdeburger Feuerwehr und hunderte Bürger zu einem Gedenken an die Opfer zusammen. An dem dort geschaffenen Gedenkort lagen hunderte Blumen und standen hunderte Kerzen.





− dpa/afp