Trauer um Münchner Anschlags-Opfer für AfD nur eine „Show“?

Nach dem Anschlag von München, bei dem zwei Menschen gestorben und 37 weitere teils schwer verletzt wurden, wollten eine Gruppe von AfD-Funktionären am vergangenen Sonntag Blumen und Kerzen am provisorischen Gedenkort in der Nähe des Tatorts ablegen – unter ihnen auch der bayerische AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka. Eine Gruppe von Gegendemonstranten wollte dies verhindern und bildete eine Menschenkette.







Nun kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, das Protschka vor Ort im Gespräch mit einem weiteren Mitglied des AfD-Landesvorstands zeigt. Protschka sagt in dem Video: „Es geht ja nur um das: Wir stellen uns hin, legen die Blumen nieder und dann gehen wir wieder. Unsere Show haben wir gehabt.“ Sein Gesprächspartner nickt und antwortet: „Richtig. Das können wir gut verwerten.“ Daraufhin werden die beiden von einem Beisteher darauf hingewiesen, dass sie gefilmt werden und beenden ihr Gespräch.



Ist die Trauer der AfD-Funktionäre um die Anschlagsopfer von München also nur „Show“? Zumal die Familie der beiden Todesopfer in einem emotionalen Statement darum gebeten hatte, die Tat nicht politisch zu instrumentalisieren.



Protschka kritisiert die Münchner Polizei





Auf Anfrage der Mediengruppe Bayern widerspricht Stephan Protschka dieser Lesart: „Wir respektieren den Wunsch der Familie, aus diesem Grund hatten wir unsere Mahnwache ja auch auf dem Königsplatz.“ Vor dort seien nur sechs Mitglieder des AfD-Landesvorstands zum Tatort gegangen, um Rosen und Totenlichter niederzulegen. Die Polizei habe ihnen versichert, dass sie dies in Ruhe tun dürften. „Leider war dem nicht so und wir waren mehr als unzufrieden mit der Situation. Die bescheidene Situation war eine schlechte Show der Polizei München“, sagt Protschka und führt weiter aus: „Wenn es von der Polizei München nicht erwünscht ist, dass die Opposition ihre Trauer ausdrücken kann, ja dann ist es eine Show und das muss öffentlich gemacht werden.“