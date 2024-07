Transporter und Auto stoßen zusammen – drei Verletzte

Rettungswagen (Symbolbild) - Die drei Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) - Foto: Hannes P Albert/dpa

Zwei Fahrzeuge kollidieren auf einer Kreuzung in Oberfranken. Drei Menschen werden dabei verletzt. Das ist zur Unfallursache bekannt.

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß eines Kleintransporters und eines Autos in Helmbrechts (Landkreis Hof) verletzt worden, einer davon schwer. Der 65 Jahre alte Transporterfahrer habe am Samstag an einer Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos eines 44 Jahre alten Fahrers missachtet, teilte die Polizei heute mit.

Demnach kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Ein 43 Jahre alter Beifahrer im Transporter sei schwer, eine Elfjährige und eine 45-Jährige im Auto seien leicht verletzt worden. Alle drei Verletzten wurden einem Polizeisprecher zufolge ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240714-930-173322/1