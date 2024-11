Transporter rollt Berg hinunter und durchbricht Gartenzäune

Ein junger Mann stellt seinen Transporter an einem Berg ab. Plötzlich rollt der Wagen los.

Der Transporter eines 31-Jährigen ist rückwärts einen Berg in Langenbach (Landkreis Freising) hinuntergerollt. Auf seinem Weg habe der Wagen am Samstag zwei Gartenzäune durchbrochen und einen Stromverteilerkasten beschädigt, teilte die Polizei mit. Schließlich sei der Transporter mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und stehengeblieben. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte ein 77-Jähriger, der sich hinter dem geparkten Wagen in Deckung gebracht hatte. Er wurde leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Handbremse an dem Transporter defekt war und er deshalb losgerollt ist. Der Schaden wird demnach auf rund 27.500 Euro geschätzt.

