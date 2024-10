Transporter kollidiert mit Laster - zwei Verletzte

Rettungswagen (Symbolbild) - Der Rettungsdienst bringt beide Verletzte zur Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild) - Foto: Marcel Kusch/dpa

Ein Kleintransporter gerät am Morgen in die Gegenspur und stößt mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Laut Polizei handelt es sich um einen Gefahrgutlaster. Beide Fahrer sind verletzt.

Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Gefahrgutfahrzeug auf der Bundesstraße 299 bei Siegenburg (Landkreis Kelheim) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Kleintransporters zog sich schwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde demnach leicht verletzt.

Laut Sprecher geriet der Transporter am frühen Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in die Gegenspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Gefahrengutlaster war den Angaben zufolge ohne Ladung unterwegs. Die Ermittlungen dauerten an.

