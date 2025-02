Transporter bleibt mit leerem Tank liegen - Chaos auf A9

Polizei - Erst in den frühen Abendstunden konnte die A9 in Richtung München wieder frei befahren werden. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Transporter bleibt in einem Baustellenbereich auf der A9 mit leerem Tank liegen. Es kommt zu Stau und Auffahrunfällen.

Ein Transporter ist in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 9 bei Lenting (Landkreis Eichstätt) mit leerem Tank liegen geblieben und verursachte so Chaos und Stau. Eine Streife entdeckte den Wagen am Freitagnachmittag teils in der Baustelle stehend, wie die Polizei mitteilte. Sein Heck ragte noch auf eine von zwei Fahrspuren.

Zunächst gab der 37 Jahre alte Fahrer an, auf den ADAC zu warten. Später stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Berufskraftfahrer auf Hilfe der Firma, für die er unterwegs war, warten wollte. Die Polizei organisierte einen Abschleppdienst, der den Transporter zur nächsten Tankstelle brachte.

Durch das Geschehen staute sich der Verkehr laut Polizei in Fahrtrichtung München über zehn Kilometer. In diesem Stau kam es immer wieder zu Auffahrunfällen, bei denen es nur Blechschäden gab. Viele Unfälle mussten den Angaben zufolge nicht von der Polizei aufgenommen werden. Die Beteiligten sollen sich selbstständig geeinigt haben.

Insgesamt wurden im Baustellenbereich sechs Verkehrsunfälle mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen von den Beamten aufgenommen. Es dauerte laut Polizei bis in die frühen Abendstunden, bis die A9 in Richtung München wieder frei befahrbar war.

© dpa-infocom, dpa:250208-930-368947/1