TransnetBW reicht Unterlagen für SuedLink-Trasse ein

Der Stromnetzbetreiber TransnetBW hat für den Abschnitt der geplanten Stromtrasse SuedLink in Unterfranken die Unterlagen zur Planfeststellung bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Die Erdkabel sollen auf einer Länge von 115 Kilometern von der Gemeinde Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) über Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) bis zur Gemeinde Altertheim (Landkreis Würzburg) verlegt werden, wie ein Sprecher am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Mit einem Beschluss und damit dem Startschuss für die Bauarbeiten rechnet das Unternehmen im Frühjahr 2025. Parallel dazu will TransnetBW bereits vorzeitige Baumaßnahmen bei der Bundesnetzagentur beantragen. Dadurch sollen Arbeiten an Flüssen und Wäldern möglich sein, um den späteren Bau vorzubereiten. Zugleich kündigte der Stromnetzbetreiber an, mit öffentlichen Veranstaltungen in den betroffenen Regionen über das Projekt und die weiteren Schritte informieren zu wollen.

Ziel der rund 700 Kilometer langen SuedLink-Trasse ist es, Strom aus den Windenergiegebieten in Norddeutschland in den Süden zu transportieren. Der erste Strom soll Ende 2028 durch die Erdkabel fließen. Die Trasse wird von den Unternehmen Tennet und TransnetBW umgesetzt.

