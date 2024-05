Tram kollidiert mit Bus – Zehn teils schwer Verletzte in München

Eine Trambahn ist am Sonntag in München mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei wurden Menschen teilweise schwer verletzt. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.









Beim Zusammenstoß einer Trambahn mit einem Linienbus in München sind am Sonntag zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Münchner Berufsfeuerwehr mit. Die Verletzten seien in Schockräume sowie in Münchner Kliniken gebracht worden.



Unfallursache noch unklar





Zur Unfallursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittele. Auch zur Schadenssumme lagen zunächst keine Angaben vor.

− dpa