Traktorreifen platzt: 63-Jähriger schwer verletzt

Ein geplatzter Traktorreifen soll einen Mann in der Oberpfalz schwer verletzt haben. Angehörige fanden den 63-Jährigen am Dienstag auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens im Lappersdorfer Ortsteil Hainsacker (Landkreis Regensburg), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Den Unfall selbst soll laut einem Sprecher niemand gesehen haben. Derzeit wird demnach davon ausgegangen, dass der Mann einen Traktorreifen aufpumpte und dieser anschließend platzte. Dadurch sei er am Brustkorb verletzt worden. Mit Hilferufen machte der Mann dem Sprecher nach auf sich aufmerksam, war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr ansprechbar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-536341/4