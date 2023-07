Traktorfahrer stirbt bei Unfall in Tirol

Unfall - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall in der österreichischen Gemeinde Tannheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der 74-Jährige am Donnerstagabend unweit der deutschen Grenze mit seinem Fahrzeug von einer Forststraße ab. Der Traktor sei daraufhin eine Böschung hinuntergestürzt und hätte sich dabei überschlagen, bevor er auf der Seite liegen blieb. Ein Holzarbeiter verständigte den Angaben nach die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 74-Jährigen feststellen, hieß es.

