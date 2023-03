Traktor-Technik aus landwirtschaftlichen Hallen gestohlen

Polizei Bayern - Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Bei drei Einbrüchen in landwirtschaftliche Betriebe in der Oberpfalz ist wertvolle Navigationstechnik aus Traktoren gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die jüngsten Fälle ereigneten sich demnach am vergangenen Wochenende: In Holzheim am Forst (Landkreis Regensburg) drang ein Unbekannter in eine Halle ein und entwendete eine GPS-Einheit eines Traktors. In Pilsach im Landkreis Neumarkt wurde ebenfalls ein solches Gerät samt Display gestohlen. Auch ein dritter Fall wurde der Polizei gemeldet. Hier soll zwischen Anfang Dezember und Dienstag aus einer Maschinenhalle eine GPS-Einheit von einem Mähdrescher und einem Traktor entwendet worden sein.

